РИАМО - 29 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник на заседании регионального мероприятия призвал реализовывать дорожную карту, чтобы подняться с девятого места в рейтинге инвестиционного климата, который составило Агентство стратегических инициатив.

«АСИ подвело итоги, в рейтинге лучших регионов мы входим в десятку лучших регионов по инвестиционному рейтингу, занимая девятое место. Это хорошее, высокое место. Но стоять или бежать медленно - это недопустимо. Мы должны реализовать план, дорожную карту, реализовать мероприятия, которые позволят нам претендовать на дальнейший рост (в инвестрейтинге - ред.)», - сказал Воробьев.

На Петербургском международном экономическом форуме Агентство стратегических инициатив подвело итоги инвестиционного рейтинга, в котором Подмосковье заняло девятое место.

В этом году подмосковные власти подписали на Петербургском международном экономическом форуме более 20 соглашений с инвесторами на общую сумму свыше 35 миллиардов рублей. В частности, было подписано соглашение с компанией Mars, в рамках которого организация планирует строительство новых биологических очистных сооружений полного цикла и сооружений очистки поверхностных сточных вод на территории предприятия.

Также в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал два соглашения с Агентством стратегических инициатив. Одно из соглашений касается взаимодействия в реализации лучших региональных практик и инициатив социально-экономического развития. Второе соглашение подписано в рамках реализации на территории Московской области стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов».

«Московская область демонстрирует интерес как зарубежных партнеров, так и наших. Малый и средний бизнес растет. В прошлом году Московская область продемонстрировала сокращение сроков подключения к электросетям, также хорошо выстроена работа институтов для бизнеса, это агентства по привлечению инвестиций, корпорация развития», - отметила ранее генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.