РИАМО - 29 мая. Мособлдума при выдвижении законодательных инициатив на федеральном уровне будет взаимодействовать с парламентами других регионов России, это необходимо для того, чтобы избежать дублирования вносимых в Госдуму закинициатив, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Брынцалов напомнил, что в Мособлдуме еще в апреле была сформирована специальная рабочая группа по реализации послания президента Федеральном собранию РФ, и одна из задач этой группы – «разумно и уместно использовать свои законодательные возможности».

«В комитетах и комиссиях Госдумы по одной и той же теме находятся иной раз чуть ли не десятки аналогичных законопроектов из регионов. И на рассмотрение каждого уходит время – «завернуть» все остальные только потому, что один «правильный» уже есть, нельзя. И вот от этого потока дублирующих друг друга законодательных актов и призваны освободить рабочие группы. В нашу вошли все первые зампреды и председатели всех 12 думских комитетов, мы держим связь с аналогичными такими органами других парламентов – и это помогает сократить количество «законодательных повторов», - сказал Брынцалов в интервью газете «Подмосковье сегодня».

Он добавил, что региональный парламент всегда может выступить с законодательной инициативой на федеральный уровень, но если предварительно на должном уровне проанализировать вопрос, может выйти так, что нужные изменения готовятся или уже внесены кем-то из коллег.

Он добавил, что мероприятия плана работы Мособлдумы по реализации послания президента России Федеральному собранию расписаны вплоть до конца 2018 года.

«На повестке у нас еще и формирование плана по реализации нового майского указа президента – вот этот план будет уже куда более долгосрочным, и работы депутатам хватит до конца созыва», - заключил Брынцалов.