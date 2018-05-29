РИАМО - 29 мая. Бюст Герою Советского Союза маршалу Леониду Александровичу Говорову могут установить в парке на Барвихинской улице в Москве, сообщил во вторник в ходе заседания комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям ее председатель Евгений Герасимов.

«Рассмотрев проект постановления «О внесении изменения в постановление Московской городской думы от 27 июня 2001 года №97 «О Перечне предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения», комиссия по культуре и массовым коммуникациям отмечает, что документ подготовлен в соответствии с действующим законодательством, в нем по предложению общественно-государственной организации общероссийской «Военно-историческое общество» предлагается увековечить память Героя Советского Союза, организатора обороны Москвы и Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, маршала Советского Союза Говорова и установить в Москве его бюст. Комиссия рекомендует Мосгордуме принять постановление», - сказал Герасимов.

Согласно проекту постановления, размещенному на официальном сайте Мосгордумы, финансирование установки постамента составляет 5 миллионов рублей, средства выделяет Российское военно-историческое общество. Бюст предлагается установить в парке на Барвихинской улице близ владения 4 в Можайском районе столицы.

«Конкретное место установки монумента должно быть определено инициатором проекта с учетом мнения ГКУ «Объединенная дирекция «Мосгорпарк» и балансодержателя территории. Мнение совета депутатов муниципального округа Можайский в городе Москве Московской городской думой получено», - добавляется в пояснительной записке к проекту постановления.