РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 29 мая. Химическое шоу для детей покажут в подмосковном Дзержинском 1 июня, представление будет бесплатным, сообщается в группе молодежного центра «Лидер» в соцсети «ВКонтакте».

«Молодежный центр «Лидер» 1 июня проводит в Дзержинском праздничную программу в честь Дня защиты детей. Для них покажут химическое шоу и анимационную программу. Вход свободный, начало в 16:30», – говорится в сообщении.

Также детей ждут познавательные мастер-классы, мыльные пузыри и сладкие сюрпризы. Праздник пройдет по адресу: Дзержинский, улица Лермонтова, дом №42, площадь торгового центра.