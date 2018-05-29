РИАМО - 29 мая. Все соглашения, которые Московская область подписала на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме, начнут реализовывать в 2018-2019 годах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«На форуме мы подписали порядка 20 соглашений. Понятно, что это не просто какие-то проекты, это подготовленные проекты, которые будут реализованы в 2018-2019 годах», - сказал Воробьев на заседании регионального правительства во вторник.

Губернатор также поручил главам муниципалитетов и экономическому блоку правительства активно искать и привлекать инвесторов.

«Обращаю внимание глав муниципалитетов, а также нашего экономического и инвестиционного блока на скрупулезную, результативную работу по привлечению инвестиций», - отметил Воробьев.

Делегация правительства Московской области приняла участие в XXII Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 24 по 26 мая. Подмосковные власти подписали на ПМЭФ более 20 соглашений с инвесторами на общую сумму свыше 35 миллиардов рублей.

В частности, было подписано соглашение с компанией Mars, в рамках которого организация планирует строительство новых биологических очистных сооружений полного цикла и сооружений очистки поверхностных сточных вод на территории своего предприятия.

Также в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал два соглашения с Агентством стратегических инициатив. Одно из соглашений касается взаимодействия в реализации лучших региональных практик и инициатив социально-экономического развития. Второе соглашение подписано в рамках реализации на территории Московской области стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов».

«Московская область демонстрирует интерес как зарубежных партнеров, так и наших. Малый и средний бизнес растет. В прошлом году Московская область продемонстрировала сокращение сроков подключения к электросетям, также хорошо выстроена работа институтов для бизнеса, это агентства по привлечению инвестиций, корпорация развития», - отметила ранее генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.