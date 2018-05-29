РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 мая. С 1 июня в библиотеках подмосковного Королева будут созданы рабочие места для подростков, говорится в сообщении пресс-службы Централизованной библиотечной системы Королева.

Ежегодно в летний период подростки занимаются внутрибиблиотечной работой, помогают в подготовке и проведении массовых мероприятий. Так, например, в этом году работники библиотек помогут с организацией квеста «Тимуровцы XXI века», которой пройдет для детей, отдыхающих в городских оздоровительных лагерях в конце июня.

«С 1 июня в библиотеках города по направлению Королевского центра занятости будут трудиться ежемесячно 30 подростков», - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, финансирование временных рабочих мест совместно осуществляют центр занятости и администрация города.