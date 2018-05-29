РИАМО - 29 мая. В деревне Каменка Дмитровского городского округа планируют построить торговый центр, благодаря вводу которого в эксплуатацию будет создано свыше 50 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство торгового центра, расположенного в деревне Каменка сельского поселения Габовское Дмитровского городского округа», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Согласно утвержденному проекту, в 2-этажном здании на площади более 1,3 тысячи квадратных метров разместятся торговые и складские помещения, предприятия сферы услуг. На прилегающей территории будет обустроено парковочное пространство, выполнено озеленение.

Объект возводится за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Дисконт». Объем инвестиций в проект составляет порядка 150 миллионов рублей. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано более 50 рабочих мест.

Срок действия разрешения на строительство – до июля 2019 года.