РИАМО - 29 мая. В Москве начались работы по комплексному благоустройству парка имени Святослава Федорова, который расположен около станции метро «Селигерская», в парке появятся велодорожки, детские и спортивные площадки, сообщил РИАМО во вторник заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«На севере Москвы в парке имени Святослава Федорова, расположенном между Дмитровским шоссе и улицей Селигерской, стартовали работы по комплексному благоустройству и озеленению на общей площади 24,6 гектара», - сказал Бирюков.

Он добавил, что рабочие приступили к прокладке кабельной канализации, устройству водостока и других коммуникаций для будущей эксплуатации парка, а также к демонтажу твердых покрытий. Перед началом работ участки ремонта отделили специальными ограждениями.

Сейчас благоустройство не мешает горожанам безопасно передвигаться по парку – они могут свободно пройти в сторону метро «Селигерская», а также гулять вне зоны благоустройства. В парке установлены щиты, информирующие москвичей о проведении работ.

«На территории парка создадут велодорожки с покрытием из асфальтобетона и детские велодорожки с резиновым покрытием, установят малые архитектурные формы, устроят спортивные и детские площади. Также в парке появятся площадки для мини-футбола или хоккея. Кроме того, планируется высадить 175 деревьев, около 6 тысяч кустарников и разбить более 2 тысяч квадратных метров разных видов цветников и клумб», - отметил Бирюков.

Он добавил, что основные строительно-монтажные работы по благоустройству и озеленению территории парка завершат до конца лета 2018 года. Пуско-наладочные работы, высадку зеленых насаждений и устройство газонов выполнят этой осенью.

Парк имени Святослава Федорова расположен в Бескудниковском районе. Со стороны улицы Селигерской возле него находится жилая застройка, со стороны Дмитровского шоссе — недавно открытая станция метро «Селигерская».