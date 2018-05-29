РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 29 мая. Электроэнергию отключат 30 и 31 мая в некоторых домах на улицах Лесной, Томилинской и Академика Жукова подмосковного Дзержинского, света не будет из-за ремонта токоприемника, сообщается в официальной группе Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Сообщаем вам, что 30 мая с 9:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии в дома №№10, 12, 12А, 12Б, 14, 14Б, 16, 18 на Лесной улице. Также электроэнергию отключат в домах №№12 и 12А на Томилинской улице. Это сделано в связи с ревизией и ремонтом токоприемников», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что электроэнергию отключат также 31 мая в домах №№34, 38 и 40 по той же причине. Электричества не будет с 9:00 до 18:00.