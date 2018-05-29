РИАМО - 29 мая. Злоумышленник в Москве выманил у своей жертвы более 250 тысяч рублей под предлогом оказания помощи с постановкой в очередь на жилье, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

В дежурную часть ОМВД России по Пресненскому району Москвы поступил материал проверки о мошеннических действиях. Заявитель 1983 года рождения рассказал о том, что неустановленное лицо обманным путем получило от него деньги под предлогом оказания помощи на постановку в очередь по улучшению жилищных условий. После злоумышленник скрылся.

«Ущерб составил более 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) от 28 мая», - сказал собеседник агентства.

Инцидент с мошенничеством произошел в центре Москвы по адресу: Газетный переулок, дом 13, уточнил он.