РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 мая. В предстоящие летние каникулы для школьников подмосковного Королева будет работать более 40 досуговых площадок, которые предоставят детям возможность заниматься спортом и творчеством, сообщается в аккаунте администрации Королева в Instagram.

Досуговые площадки, как новый формат летнего отдыха детей, дополнят традиционные пришкольные лагеря дневного пребывания.

«Во время каникул будет работать более 40 досуговых площадок. На стадионах школ, а также при спорткомплексах города будут организованы спортивные лагеря. В учреждениях культуры откроются творческие смены. Отдельная площадка предусмотрена для детей с ограниченными возможностями здоровья. Запланировано свыше 50 интересных лекций и практических занятий. Всего такие досуговые площадки смогут посетить более 20 тысяч детей», – говорится в сообщении.

Полный перечень площадок можно найти на сайте администрации. Запись ведется в учреждениях по месту работы площадок.