РИАМО - 29 мая. В Зеленограде мужчина в ходе пьяной ссоры получит тяжелые травмы, от которых впоследствии умер, подозреваемый задержан, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 27 мая наряд скорой помощи из дома 4 по улице 1 Мая госпитализировал мужчину в состоянии алкогольного опьянения. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей свода черепа, ушиб головного мозга, колото-резаную рану правого бедра.

«Установлено, что 27 мая в 16:22 по адресу: Зеленоград, улица 1 Мая, дом 4 неизвестный, в ссоре, руками и ногами нанес удары в область головы пострадавшего. 27 мая в 17:20 задержан мужчина 1980 года рождения, который изобличен в совершении данного преступления», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 28 мая в службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о том, что пострадавший скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело.