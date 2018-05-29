РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 мая. Полицейские в подмосковном Королеве раскрыли кражу сварочного аппарата стоимостью 12 тысяч рублей, задержанному грозит до 5 лет лишения свободы, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

В дежурную часть УМВД России по Королеву обратился местный житель. Он сообщил о том, что неизвестный проник в дом на улице Сафонова и похитил сварочный аппарат заявителя. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан местный житель. По данному факту Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража»», – сказала Еруновская.

она добавила, что задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.