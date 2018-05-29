РИАМО – 29 мая. Аналитики Левада-центра выяснили, что рейтинг конкурентов Сергея Собянина на предстоящих в сентябре выборах мэра Москвы составляет не более 1%, самого Собянина - 34%, сообщает во вторник РБК.

«Рейтинг потенциальных конкурентов Сергея Собянина в борьбе за пост мэра Москвы, в том числе Дмитрия Гудкова и Ильи Яшина, не превышает 1%, следует из итогов опроса Левада-центра. Рейтинг Собянина составил 34%», - говорится в материале.

Социологи провели опрос по теме предстоящих выборов мэра Москвы с 20 апреля по 3 мая 2018 года среди 512 жителей столицы в возрасте от 18 лет.

Согласно результатам исследования, Собянин является фаворитом предстоящей предвыборной гонки — за него готовы проголосовать 34% москвичей.

«Менее 2% респондентов называли фамилии экс-мэра столицы Юрия Лужкова, заявившегося на выборы мэра и затем отказавшегося от гонки блогера Илью Варламова, экс-кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина, а также оппозиционеров Илью Яшина и Дмитрия Гудкова (последние двое политиков заявились на выборы мэра столицы)», - отмечается в статье.

Также опрос показал, что готовы проголосовать на мэрских выборах 54% опрошенных, 28% респондентов сомневаются.

Москвичи ждут от следующего мэра решения проблем дорог (16%), развития общественного транспорта и благоустройства города (по 14%), повышения качества и доступности здравоохранения (13%), борьбы с ростом тарифов ЖКХ (12%), повышения зарплат и пенсий (11%).

«Менее всего москвичей волнуют борьба с коррупцией и безопасность (по 4%), перенаселенность и точечная застройка (3%), культурные мероприятия и места отдыха (2%), пьянство и наркомания (1%)», - заключается в публикации.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования - 9 сентября. На своем ближайшем заседании Мосгордума рассмотрит проект соответствующего постановления.