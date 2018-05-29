РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мая. Начальник управления МВД России по городскому округу Подольск, подполковник полиции Станислав Боллоев проведет прием граждан 6 июня, он будет принимать жителей с 17:00 до 20:00, сообщается на сайте УМВД России по Подольску.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, начальник УМВД России по городскому округу Подольск, подполковник полиции Станислав Боллоев проведет прием граждан 6 июня. Традиционно прием будет проходить с 17:00 до 20:00 в здании УМВД России по городскому округу по адресу: Революционный проспект, дом 84.

Все желающие смогут записаться на прием по телефону: 8(496)763-02-59. На личном приеме может присутствовать член общественного совета УМВД России по городскому округу Подольск и юрисконсульт управления.