РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 мая. В микрорайоне Железнодорожный Балашихи разыскивают 11-летнего мальчика, который 28 мая вышел из дома и не вернулся, сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал Шутов Илья, 11 лет, микрорайон Железнодорожный Балашихи. 28 мая 2018 года около 17:00 вышел из дома и не вернулся», – говорится в сообщении.

Приметы пропавшего: рост 145 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светлые, стрижка короткая с челкой. Был одет в темно-синюю толстовку, черные шорты, черные кроссовки. При себе имел синий рюкзак.

Волонтеры поискового отряда просят всех, кто располагает какой-либо информацией, позвонить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.