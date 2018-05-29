РИАМО - 29 мая. Полив деревьев и кустарников, высаженных на благоустроенных улицах Москвы, является одним из основных видов сезонных работ по уходу за растениями, рассказал РИАМО во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

«В летние месяцы полив проводится по мере необходимости – до нескольких раз в неделю. Каждое растение получает от 10 до 60 литров воды. Норма полива рассчитывается индивидуально в зависимости от породы деревьев и кустарников, их возраста и состояния растений. Для этого специалисты ежедневно проводят мониторинг увлажненности почвы», – сказал Бирюков.

По его словам, полив зеленых насаждений также корректируется в зависимости от погодных условий. В жаркие и засушливые месяцы объем воды для полива увеличивается, а при затяжных дождях и похолоданиях сокращается. В сухую теплую погоду 40-летняя липа в среднем получит порядка 50-60 литров воды, а растущий рядом 20-летний клен – приблизительно 30-40 литров. Для полива кустарников в аналогичных погодных условиях может потребоваться до 30 литров воды на 1 квадратный метр.

«Деревья и кустарники в Москве поливают ночью, используя поливочные машины. В темное время суток влага меньше испаряется, а спецтехника не мешает движению машин», – добавил Бирюков.