РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мая. Заместитель начальника управления МВД России по городскому округу Подольск, полковник внутренней службы Любовь Помогалова проведет прием граждан 2 июня, граждан будут принимать с 10:00 до 13:00, сообщается на сайте УМВД России по городскому округу Подольск.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, Помогалова проведет прием жителей округа 2 июня. Прием будет проходить с 10:00 до 13:00 в здании УМВД России по городскому округу по адресу: Революционный проспект, дом 84.

Записаться на прием и получить дополнительную информацию можно по телефону: 8(496)763-02-59. На личном приеме может присутствовать член общественного совета, образованный УМВД России по городскому округу Подольск и юрисконсульт управления.