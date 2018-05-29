РИАМО - 29 мая. На Минском шоссе в Московской области в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погиб один человек, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по региону.

«Двадцать восьмого мая в 18:00 поступило сообщение о том, что на 37-м километре Минского шоссе произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП один человек погиб», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства происшествия выясняются.

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