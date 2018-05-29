РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 мая. На учебно-тренировочном полигоне Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) в Балашихе 28 мая стартовал конкурс профессионального мастерства среди энергетиков, участники продемонстрируют навыки ликвидации пожара в охранной зоне при падении провода на землю, а также спасения пострадавшего с опор линии электропередач, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

На торжественном открытии Шестых комплексов соревнований профессионального мастерства среди энергетиков присутствовали заместитель министра энергетики Московской области Дмитрий Айрапетянц и первый заместитель генерального директора – главный инженер МОЭСК Всеволод Иванов.

«Участие в соревнованиях профессионального мастерства – это почетная миссия, которая выпадает на долю лучших энергетиков. Я желаю всем вам удачи и победы», – обратился к участникам соревнования Иванов.

Он добавил, что соревнования дают возможность проявить лучшие качества, а также навыки, приобретенные в процессе работы.

Айрапетянц отметил высокий рост профессионализма компании МОЭСК.

«С каждым годом вы все эффективнее и оперативнее справляетесь с восстановлением электросетей после каких-либо нарушений. Я желаю вам отлично продемонстрировать свое мастерство», – сказал Айрапетянц.

В соревнованиях участвуют шесть команд. В первый день они показали теоретическую подготовку. Далее участники продемонстрируют навыки ликвидации пожара в охранной зоне при падении провода на землю, а также спасения пострадавшего с опор линии электропередач с оказанием медицинской помощи. Итоги конкурса подведут 1 июня.

Московская объединенная электросетевая компания работает на территории Московского региона. Компания осуществляет передачу электроэнергии и технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям.