РИАМ – 29 мая. В Москве на улице 50 лет Октября произошла дорожно-транспортная авария с участием иномарки Mercedes и автомобиля Lada, в результате ДТП пострадал один человек, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«В районе дом 29 на 50 лет Октября в 4:30 столкнулись Mercedes и Lada. В результате ДТП незначительные травмы получил водитель Lada», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства происшествия выясняются.