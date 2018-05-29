РИАМО – 29 мая. На прошлой неделе в России резко увеличились цены на бензин, в среднем литр моторного топлива подорожал примерно на 80 копеек, передает РИА Новости.

«В России за прошлую неделю заметно выросли цены на бензин. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического центра «Кортес». Стоимость топлива марки АИ-92 выросла на 76 копеек, до 40,76 рубля за литр. Цена на АИ-95 прибавила 79 копеек, достигнув 43,6 рубля за литр. Литр дизеля подорожал на 79 копеек, до 43,65 рубля», - отмечается в сообщении.

В Московской топливной ассоциации также сообщили, что цены на топливо на столичных заправках выросли за прошлую неделю сразу на 88-90 копеек, до 42,21 рубля за литр АИ-92 и до 45,5 за литр АИ-95. Литр дизельного топлива подорожал на 85 копеек — до 43,99 рубля.

В правительстве и Центробанке объяснили причину роста цен на топливо и рассказали, как будут его сдерживать.

Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева объяснила рост цен на бензин ситуацией на мировом рынке, в частности повышением акцизов и международных цен на топливо. Она добавила, что пока рост цен на бензин не оказывает влияния на инфляцию.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что объявленное снижение акцизов на топливо позволит избежать существенного колебания цен на бензин.

А вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что власти приняли решение снизить акцизы на дизтопливо на 2 тысячи рублей на тонну от действующих, на бензин — на 3 тысячи рублей. Снижение должно произойти не позднее 1 июля 2018 года.

Правительство приняло такое решение, исходя из того, что с 2010 года акцизы на моторное топливо увеличились в 2,5 раза.

«И это такой существенный фактор, который указывает на давление на нефтепродукты», — пояснил вице-премьер.

Сорок рублей за литр — психологическая отметка для потребителя. На прошлой неделе многие регионы ее преодолели. При этом глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев отметил, что повышение цен носит догоняющий характер.

«По бензину мы наблюдаем плавный медленный рост в течение длительного периода, который отставал от роста цен производителей, когда росли цены на нефть», — указал он.

Тем не менее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков попросил представителей ЦБ подготовить для депутатов пояснительную записку. Он также заявил, что депутаты, возможно, обратятся в Федеральную антимонопольную службу по поводу роста цен на моторное топливо.