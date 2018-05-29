РИАМО - 29 мая. В столичном районе Кузьминки на средства, полученные от платы за парковку, будут благоустроены свыше 32 дворов, там отремонтируют детские и спортивные площадки, положат новый асфальт, заменят бордюры, сообщается на сайте Московского паркинга.

«Управа района Кузьминки Юго-Восточного административного округа Москвы опубликовала планы по благоустройству придомовых территорий на 2018 год. В списке дворов, где будут проведены соответствующие мероприятия, 32 адреса. Все работы организованы за счет средств, полученных от платных парковок», - отмечается в сообщении.

В начале 2018 года префектуры Москвы получили деньги от платных парковок – порядка 4,2 миллиарда рублей – и распределили их по районам. Так, в Кузьминках, на улицах Академика Скрябина, Юных Ленинцев, Федора Полетаева, Окской и других на эти средства отремонтируют асфальт, заменят бордюры, положат новый газон. Также планируется провести ремонт детских и спортивных площадок и площадок для выгула животных.

Все мероприятия проводятся с учетом мнения местных жителей.

Платная парковка в Москве появилась в ноябре 2012 года, в качестве эксперимента она была введена на 21 улице в центре Москвы. С июня 2013 года проект был распространен в пределах всего Бульварного кольца, а с 25 декабря платную парковку ввели во всех районах внутри Садового кольца.

С 25 декабря 2014 года платную парковку ввели на участках внутри Третьего транспортного кольца и на некоторых участках за его пределами, 10 октября 2015 года был реализован первый этап точечного ввода платной парковки на отдельных участках на 95 улицах вблизи мест наибольшего притяжения автомобилей. Второй этап расширения платной зоны в Москве провели 26 декабря 2015 года. Со 2 декабря 2016 года повышен тариф на оплату уличных парковок в Москве, максимальный тариф в 200 рублей за час установлен на 133 наиболее загруженных улицах в пределах Третьего транспортного кольца.

С 26 декабря 2016 года в Москве произошло точечное расширение платных парковок. Платная парковка была введена в местах, где скопление транспорта становилось критическим. В новую зону вошли 206 улиц в 47 районах города, платные парковки появились вблизи очагов ДТП и точек наибольшего притяжения автомобилей: у торговых и бизнес-центров, станций метро, железнодорожных станций.