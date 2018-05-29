РИАМО - 29 мая. В Ногинском районе Подмосковья полиция пресекла деятельность швейного цеха, в котором работали более 30 нелегальных мигрантов, а также установила организатора незаконной миграции, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Ногинское» в рамках проведения оперативно-профилактической операции «Нелегальный мигрант» проверили деятельность цеха по пошиву одежды, расположенного в гаражном боксе в поселке Воровского.

«Полицейскими установлено, что на производстве трудились 33 уроженца одной из республик Юго-Восточной Азии, которые не имели разрешения на осуществление трудовой деятельности, незаконно находились на территории России и проживали в складских помещениях в антисанитарных условиях», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

За нарушение правил въезда в Российскую Федерацию нелегальные мигранты привлечены к административной ответственности по статье 18.8 «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию». Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере до 7 тысяч рублей и административное выдворение за пределы Российской Федерации.

Как отметила Петрова, установлен организатор незаконного пребывания рабочих на территории Российской Федерации, им оказался 29-летний житель Балашихи. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.1 Уголовного кодекса РФ «Организация незаконной миграции». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.