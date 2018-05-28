РИАМО - 28 мая. Одинцовский район за последние пять лет активно развивался, у местных властей на ближайшие годы есть большие планы развития, которые могут быть реализованы только с поддержкой губернатора Московской области Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Ранее Воробьев заявил, что будет баллотироваться на пост губернатора Московской области на выборах в сентябре 2018 года.

«Андрей Воробьев принял решение идти на второй срок. Это отличная новость для Подмосковья и нашего района. За прошедшие 5 лет Одинцовский район сделал большой рывок в своем развитии. И впереди еще много важных для района проектов. В ближайшее время нам предстоит построить новую поликлинику на территории ЦРБ, еще одну школу, ФОК и поликлинику в Новой Трехгорке, детский сад и Дом культуры в Горках-10, создать 29 новых парковых зон, закончить реконструкцию центральной площади Одинцово, навести порядок в Новом городке и других военных городках муниципалитета. Все наши планы возможно реализовать только с поддержкой нашего лидера – Андрея Воробьева – и только в одной команде», - сказал глава Одинцовского района Андрей Иванов.

Он добавил, что благодаря поддержке губернатора в декабре прошлого года был открыт путепровод в Одинцове, который соединил 1 и 8 микрорайоны города. Данный проект обсуждался с 70-х годов. Его начинали строить, потом замораживали. Более 60 тысяч человек теперь могут добраться в центр города по прямой. Еще один важнейший для Одинцовского района транспортный объект – путепровод в Перхушкове. Губернатор открыл его в феврале 2015 года. Путепровод позволил более чем в три раза увеличить пропускную способность дороги – с 15 000 до 50 000 машин в сутки.

За 5 лет в Одинцовском районе построили 19 детских садов. Глава региона обозначил это направление как одно из приоритетных.

«Такого количества садиков в одном районе не строили никогда. Большинство из них – муниципальные. Одинцовский район невероятными темпами наверстывал упущенное. И мы продолжаем возводить новые объекты – строится садик в Горках-10, а сад в микрорайоне «Одинбург» уже готовится к открытию», - сказал Иванов.

Он напомнил, что 1 сентября 2017 года приняла учеников школа в Лесном городке. Она рассчитана на 1100 мест. Это один из самых долгожданных объектов в Одинцовском районе.

«Старая школа уже никуда не годилась, она не соответствовала никаким требованиям, была сильно переполнена. Под классы переделали даже учительскую. Уникальными проектами стали реконструкция школы в Заречье и строительство гимназии имени Евгения Примакова в Раздорах. Вместе они дали почти две тысячи мест для системы образования. Это ультрасовременные центры, которые могут конкурировать с лучшими школами Европы и США – как по оснащению, так и по качеству образования», - заявил Иванов.