РИАМО - 28 мая. Строителям мостового перехода через Волгу в подмосковной Дубне нужно собрать еще 100 метров металлоконструкций на участке над судовым ходом, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На месте строительства мостового перехода через реку Волгу в городском округе Дубна идет сборка руслового пролета моста. Чтобы полностью завершить сборку сооружения, подрядной организации осталось выполнить работы на участке в 100 метров. Данный участок является самым сложным, так как сборка будет выполняться непосредственно над судовым ходом. Работы по сборке мостового перехода будут производиться попеременно с каждого берега», - отмечается в сообщении.

Как сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков, на строительстве работают 585 специалистов и порядка 90 единиц техники. Работы выполняются согласно графику, в соответствии с которым открытие рабочего движения по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

«На объекте в полном объеме завершены работы по строительству всех 17 тел опор, а также буровые работы. Выполнено переустройство коммуникаций на круговом пересечении улица Боголюбова – улица Вернова. Кроме того, продолжаются работы по переустройству инженерных сетей, обустройству подходов, строительство ливневой канализации и сооружение монолитной плиты пролетного строения на левобережной и правобережной эстакадах», - добавил министр.

Мост через Волгу относится к уникальным искусственным сооружениям – расстояние между русловыми опорами составляет 168 метров. Такая ширина руслового пролета определена из расчета сохранения полноценного судоходного движения. Строительство моста началось в конце 2016 года. Общая протяженность сооружения с четырьмя полосами движения (по две полосы в каждую сторону) и расчетной скоростью 80 километров в час составит почти 2 километра, в том числе 1166 метров - длина моста. Перспективная пропускная способность объекта – 24,15 тысячи автомобилей в сутки.

Сооружение включает строительство трех частей: правобережной и левобережной эстакад и мостовой части с русловым пролетом. Проектом предусмотрено устройство кольцевого пересечения проспекта Боголюбова и улицы Вернова с тремя полосами движения. Пересечение с существующей железной дорогой будет выполнено в разных уровнях. Также предусмотрено устройство четырех съездов, тротуаров, пешеходных переходов, автобусных остановок с павильонами и остановочными площадками.

Мост соединит две части города, разделенные рекой, тем самым ликвидирует разобщенность территорий и значительно улучшит транспортную ситуацию в Дубне.

Строительство объекта выполняется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с финансированием из дорожного фонда региона и федерального бюджета. Заказчиком строительства выступает подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ «Дирекция дорожного строительства», подрядчиком – ПАО «Мостотрест».