РИАМО - 29 мая. В Москве на площади недалеко от Киевского вокзала во вторник состоится регламентная промывка фонтана «Похищение Европы».

Фонтан «Похищение Европы» является центральным объектом площади Европы. Открытие фонтана состоялось в сентябре 2002 года. Он представляет собой скульптурную композицию на известный мифологический сюжет. Автором композиции является бельгийский скульптор Оливье Стребель, а сама скульптура – подарок Москве от Брюсселя.

Это ответный дар на передачу Бельгии двух памятников российского скульптора Георгия Франгуляна. Один из них – памятник Петру 1 - установлен в Антверпене, а другой - Алесандру Сергеевичу Пушкину - в Брюсселе».