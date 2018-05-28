РИАМО - 28 мая. Более 20 представителей агропромышленного комплекса Подмосковья стали участниками Генеральной ассамблеи Всемирной организации фермеров, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

VII Генеральная ассамблея Всемирной организации фермеров началась в понедельник. В России мероприятие проводится впервые. Ожидается, что в работе ассамблеи примут участие порядка 600 человек, в том числе официальные делегации иностранных государств, представители фермерских организаций и кооперативов из 54 стран мира, руководители международных организаций и финансовых институтов, ведущие мировые ученые и аналитики.

«Более 20 представителей АПК Подмосковья участвуют в значимом международном аграрном событии - в генеральной ассамблеи Всемирной организации фермеров. Это фермеры, которые производят почти половину всей сельхозпродукции и вносят огромный вклад в развитие сельского хозяйства не только области, но и экономики всей страны», - заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он отметил, что участникам предстоит провести множество встреч и дискуссий с представителями российских и зарубежных фермерских организаций и кооперативов, что позволит вывести фермерское движение в Подмосковье на новый уровень.

В мероприятии, которое проходит в здании правительства Москвы, принимают участие министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, президент Всемирной организации фермеров Тео Де Ягер, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Плотников, а также международные эксперты в сфере АПК, фермеры, руководители сельхозкооперативов.

Во второй день, 29 мая, начнется пленарное заседание генеральной ассамблеи Всемирной организации фермеров. Расширенная повестка предусмотрена программой мероприятия на 30 мая. В этот день пройдет сессия высокого уровня «Расширение участия фермеров в решении проблемы изменения климата».

«С докладом выступит Даниэль Ньеренберг - президент и основатель компании Food Tank, эксперт по вопросам устойчивого сельского хозяйства и продовольствия. Будут представлены инновационные решения для сектора устойчивого сельского хозяйства, а также передовые практики из Азии, Северной Америки и Океании», - уточняется в сообщении.

Кроме того, 30 мая состоится обсуждение по теме «Конкурентная и устойчивая к изменению климата цепь создания пищевой продукции для устойчивого сельского хозяйства», а также будут представлены передовые практики из Африки, Латинской Америки и Европы.

Всемирная организация фермеров (ВОФ, WFO) – международная организация, созданная для объединения национальных производителей и фермерских кооперативных организаций для выработки политики, благоприятствующей и поддерживающей деятельность фермеров в развитых и развивающихся странах по всему миру. Деятельность ВОФ охватывает все тематические области, связанные с сельским хозяйством, включая лесное хозяйство, аквакультуру и рыболовство, окружающую среду, торговлю, исследования и образование.