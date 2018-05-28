РИАМО - 28 мая. Выявляемость онкологических заболеваний в Подмосковье планируют повысить до 58%, а срок постановки диагноза и назначения лечения – снизить до 10 дней, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

На базе Красногорской больницы №1 в понедельник прошло заседание общественного совета при министерстве здравоохранения Московской области. В мероприятии приняли участие министр здравоохранения региона Дмитрий Марков, детский хирург, общественный деятель, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, председатель общественного совета Минздрава Подмосковья Николай Дайхес, члены совета, представители общественных организаций. В рамках своего выступления Марков озвучил основные цели и задачи министерства на 2018 год.

«В Московской области наблюдается устойчивое снижение смертности населения, в том числе от новообразований. Одной из приоритетных задач является повышение выявляемости онкологических заболеваний на первой, второй стадии с 55,1% до 58%. Мы стремимся, чтобы постановка диагноза и назначение лечения занимало не более 10 дней. Кроме того, с целью наиболее эффективного выявления новобразований, мы планируем расширить охват скрининговых программ», - сказал министр.

Он также уделил внимание вопросу доступности сельской медицины в регионе.

«Мы планируем открыть 109 ФАПов, порядка 60 домовых хозяйств и 18 кабинетов общей практики. Ведется большая работа над тем, чтобы жители даже самых отдаленных территорий Подмосковья смогли получать качественную и доступную медицинскую помощь», - добавил Марков.

По его словам, в течение года также будет проведена замена оборудования старше 10 лет, таким образом, будет обновлено более 20 тысяч единиц техники.

В завершение встречи министр отметил значимость мероприятия такого формата, позволяющего выстроить тесное взаимодействие между общественностью и властью.

«В таком продуктивном сотрудничестве удается найти путь созидания и развития, решить наболевшие проблемы», - резюмировал Марков.