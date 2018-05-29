РИАМО - 29 мая. Финал Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводит Минстрой России, пройдет во вторник в доме правительства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления архитектуры и градостроительства Подмосковья.

«Победители конкурса получат субсидии от 30 до 100 миллионов рублей. Ежегодно с 2018 по 2021 год на поддержку лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях страны из федерального бюджета планируется выделять не менее 5 миллиардов рублей», - говорится в сообщении.

Около 450 заявок поступило в Минстрой России для участия в конкурсе. 26-27 мая в столице финалисты будут проходить публичную защиту перед экспертами, по ее результатам федеральная комиссия отберет 80 лучших проектов-победителей, они будут объявлены 28 мая.

Проекты развития общественных территорий, представленные на конкурс, должны были учитывать культурное и историческое наследие города или поселения и обязательно подчеркивать его идентичность.