РИАМО - 29 мая. Московская городская военная прокуратура организует во вторник прямую линию, посвященную антикоррупционным вопросам, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В Московской городской военной прокуратуре с 9 до 17 часов 29 мая 2018 года будет проводиться прямая линия с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения (в рамках компетенции органов военной прокуратуры)», — говорится в сообщении.

Телефон прямой линии: 8 (495) 693-56-21.