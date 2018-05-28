РИАМО - 28 мая. Движение ограничили по ряду участков дорог на северо-востоке Москвы до 30 июня из-за реконструкции инженерных сетей, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Круглосуточно ограничено движение транспорта на участке 5-го проезда Марьиной Рощи от дома №91, корпус 2 до дома № 91, корпус 3; на участке 5-го проезда Марьиной Рощи в районе дома №68; на участке 5-го проезда Марьиной Рощи в районе дома №17, корпус 2 по Шереметьевской улице; на участке Октябрьской улицы в районе дома №89; на участке Октябрьской улицы в районе дома №49 по улице Сущевский Вал», - говорится в сообщении.

Также движение частично ограничено на участке 3-го проезда Марьиной Рощи в районе дома №60, корпус 1 по Октябрьской улице; на участке 2-го проезда Марьиной Рощи в районе дома №81 по Октябрьской улице; на участке Октябрьской улицы в районе дома №60, корпус 2 и на участке Октябрьской улицы в районе дома №69.

Как добавляется в материале, ограничения действуют круглосуточно по 30 июня.