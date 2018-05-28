РИАМО - 28 мая. Сотрудники таможни в аэропорту «Домодедово» остановили гражданина Республики Мьянма, прилетевшего рейсом из Дохи, который попытался незаконно провезти в своей сумке 16 тысяч евро, 23 тысячи рублей и 850 долларов США, говорится в сообщении пресс-службы Домодедовской таможни.

В ходе таможенного контроля в форме устного опроса пассажир на вопрос инспектора о наличии денежных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, заявил, что имеет 5 тысяч евро.

«На требование инспектора таможни предъявить всю имеющуюся валюту, достал из мужской сумки 5 тысяч евро, а в ходе таможенного досмотра его ручной клади было обнаружено еще 20 тысяч евро, 23 тысячи рублей и 850 долларов США», - говорится в сообщении.

Учитывая, что таможенным законодательством разрешена к перемещению без письменного декларирования сумма в эквиваленте не превышающая 10 тысяч долларов США, предметом правонарушения являются наличные денежные средства в размере более 16 тысяч евро, 23 тысячи рублей и 850 долларов США.

Согласно таможенному законодательству, если пассажир перемещает наличные деньги в размере более 10 тысяч долларов США в эквиваленте, он обязан задекларировать всю сумму и пройти через «красный» коридор.

Таким образом, гражданин Республики Мьянма превысил сумму, допустимую к перемещению без заполнения таможенной декларации, более чем в два раза. В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств». Максимальное наказание за данное преступление – штраф в размере до 10-кратной суммы незаконно перемещенных денежных средств либо ограничение свободы на срок до двух лет.