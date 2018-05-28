РИАМО - 28 мая. Ряд участков на Большой Косинской улице в Москве ограничили для проезда автомобилистов из-за реконструкции инженерных сетей, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Участок на Большой Косинской улице от дома 12 до дома 16, корпус 1. Круглосуточно закрыта для проезда одна полоса с устройством временных расширений. Период: с 21 мая по 30 июня. с 6 июня по 5 августа круглосуточно ограничат на одной полосе еще на двух участках: улица Большая Косинская от дома 16, корпус 1 до дома 22 и на пересечении улицы Новоухтомской и улицы Большой Косинской», - говорится в сообщении.

Кроме того, с 23 июля по 31 августа на улице Муромской от пересечения с улицей Большой Косинской до дома 3 круглосуточно на одной полосе ограничат движение с организацией приоритетного права проезда.