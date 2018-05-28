РИАМО - 28 мая. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве впервые в России прошла нейрохирургическая операция с использованием робота, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

«Операцию провели 37-летнему пациенту со сложной локализацией опухоли глубинных отделов головного мозга. Вмешательство прошло успешно и длилось менее часа. Из-за расположения опухоли провести точную диагностику методом магнитно-резонансной томографии оказалось невозможным, поэтому специалисты приняли решение провести наименее травматичную операцию, чтобы получить образец ткани для дальнейшего исследования и определения тактики лечения», - говорится в сообщении.

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков отметил, что особенность хирургического робота заключается в высокой точности операции, низкой травматичности и безопасности. В России такая операция была проведена впервые.

Робот позволяет достичь очень тонких и малодостижимых образований головного мозга и взять образец ткани. Локализация и объем пораженных тканей в таких случаях не позволяет провести открытую операцию на головном мозге, поскольку при таком вмешательстве риск для здоровья и качества жизни пациента очень высок.

«В будущем мы планируем проводить такие операции наряду с остальными в нашем институте», - добавил Петриков.