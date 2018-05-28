РИАМО - 28 мая. Около 85 тысяч человек воспользовались бесплатными автобусами в период закрытия участка Филевской линии Московского метрополитена, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

26 и 27 мая были закрыты шесть станций метро: «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская».

«Бесплатные автобусы КМ1 и КМ2 перевезли около 85 тысяч пассажиров 26 и 27 мая. Транспорт курсировал на участке от станции «Киевская» до «Кунцевской» с интервалом движения менее двух минут», - говорится в сообщении.

60 низкопольных автобусов большой и средней вместимости запустили на время ремонта путей и реконструкции наземного участка Филевской линии метро. Автобусы КМ1 следовали с остановками у «Кутузовской», «Багратионовской», «Филевского парка» и «Пионерской». А маршрут КМ2 связал станции «Багратионовская» и «Фили».

«Сориентироваться и найти места посадки в бесплатные автобусы пассажирам помогали сотрудники «Мосгортранса» и инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена», - уточняется в материале.