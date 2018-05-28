РИАМО - 28 мая. За время работы Андрея Воробьева на должности губернатора Московской области в регионе появилось много новых социальных объектов, кроме того, все проблемы начали решаться в активном диалоге с жителями, сообщила депутат Госдумы Елена Серова.

Ранее Воробьев заявил, что будет баллотироваться на пост губернатора Московской области на выборах в сентябре 2018 года.

«Я рада, что Андрей Юрьевич принял решение баллотироваться на новый срок. За эти пять лет было сделано очень много и в сфере ЖКХ, и в сфере дорожного хозяйства, стали традиционными и всенародно любимыми экологические акции «Лес Победы» и «Посади свое дерево». Также за пять лет было построено множество социальных объектов: новые детские сады, школы, больницы и перинатальные центры», - сказала Серова.

Она отметила, что Московская область вышла на очень высокие показатели. Многое было сделано для развития региона. Проблемы накапливались годами, а с приходом Воробьева они стали решаться достаточно быстро и динамично, в диалоге с жителями.

«Вот почему я его всецело поддерживаю», - заключила депутат.