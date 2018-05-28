РИАМО - 28 мая. Госадмтехнадзор Московской области провел итоговую проверку содержания средств наружного освещения на тренировочных площадках футбольных команд в рамках подготовки спортивных объектов в Подмосковье к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщила глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.

Инспекторы ведомства проверили состояние наружного освещения объектов в 11 муниципальных образованиях Московской области, где размещены тренировочные площадки футбольных команд, участвующих в мундиале.

«Так, полностью подготовлены к приему спортсменов световые объекты тренировочных баз МАУС «Спорткомбинат «Строитель» в поселке Селятино Наро-Фоминского округа, МСК «Гучково» в Дедовске и стадиона «Глебовец» в поселке Глебовский, стадиона «Арена Химки». Также готовы тренировочные площадки в поселке Кратово Раменского района и в Бронницах, Тарасовская учебно-спортивная база «Спартак» в поселке Черкизово Пушкинского района», - сказала Витушева.

Глава надзорного органа добавила, что в полном объеме выполнены работы по реконструкции объектов наружного освещения в городском округе Домодедово на стадионе «Авангард».

Готовность на уровне 95% отмечена на стадионах «Салют» в Долгопрудном и «Москвич» в Лобне, где смонтированы газоны тренировочных полей, введены в эксплуатацию мачты освещения и уже завершаются работы по благоустройству территории. Также рабоыт завершаются на стадионах «Металлург» в Солнечногорске и «Яхрома» в Дмитровском округе.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Московской области будут базироваться девять сборных. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.