РИАМО - 28 мая. Российский актер театра, кино и телевидения, народный артист РФ Евгений Князев поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за работу в целях развития инфраструктуры и улучшения транспортной ситуации в регионе.

Ранее Воробьев заявил, что будет баллотироваться на пост губернатора Московской области на выборах в сентябре 2018 года.

«Со своей стороны, как человек, видящий то, что делается в Подмосковье, я вижу много позитивных сторон и они мне нравятся. Вот мне много приходится ездить, я недавно был в Зарайске, не так давно был в Орехово-Зуеве, я езжу на дачу через Химки в Лобню, я вижу, как там благоустраиваются территории. Я вижу, как Химки становятся краше, я вижу, как у нас в Лобне пытаются сделать дорогу. <…> И сейчас там дорога делается, спасибо большое», - сказал Князев.

Он отметил, что дважды был председателем совета по присуждению премий «Наше Подмосковье», вовлек большое количество людей в работу по созданию собственных проектов.

Артист признался, что его удивляет и радует тот факт, что огромное количество людей в Московской области проявляют свои творческие возможности, чтобы сделать что-то для своего дома, города, муниципалитета.

«И однажды я был на вручении премии «Наше Подмосковье», я видел воодушевление этих людей, которые приехали на встречу с Воробьевым, который вручал им премии. Поэтому я за то, чтобы человек продолжал и работал, тем более он находится в системе этих координат», - добавил Князев.