РИАМО - 28 мая. Торжественная церемония открытия выставки «Архитектура стадионов», приуроченной к 21-му чемпионату мира по футболу, состоялась в Государственном музее архитектуры имени Щусева, передает корреспондент РИАМО.

Все желающие смогут посетить выставку с 29 мая по 26 августа в анфиладе главного здания Государственного музея архитектуры имени Щусева по адресу: улица Воздвиженка, 5/25.

«Когда мы только начали работу над созданием экспозиции, меня удивило то многообразие, которым обладали советские и российские архитекторы в решении проблем строительства массовых спортивных сооружений», - сказала директор музея Елизавета Лихачева.

Также она добавила, что за последние сто лет стадионы очень сильно изменились, появились новые технологии и новые требования.

По словам куратора проекта Марка Акопяна, именно стадионы в свое время легли в основу музейной экспозиции.

Целью выставки является познакомить широкую публику с малоизученными и не экспортировавшимися ранее материалами по истории строительства спортивных сооружений в нашей стране. Среди них: легендарный московский стадион «Динамо», спортивный ансамбль в Лужниках, спортивные арены в Минске, Ереване и в других крупнейших городах на постсоветском пространстве.

Сама экспозиция разделена на два блока: исторический, включающий в себя яркие архитектурные чертежи вместе с фотографиями реализованных проектов, и современный, посвященный аренам, где будут проводиться матчи чемпионата этого года. Для посетителей с ограниченными возможностями восприятия существует инклюзивная программа, состоящая из тактильных копий исторических стадионов, сопроводительных текстов, выполненных шрифтом Брайля, и экскурсий на языке жестов.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия первый раз в истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».