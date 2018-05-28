РИАМО - 28 мая. В Подмосковье начался сезон региональной лиги Международного союза КВН, одна из игр пройдет 29 мая, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Региональная подмосковная лига КВН создана в 1997 году, с декабря 2013 года она имеет статус Региональной лиги Международного союза КВН. В ней играют те команды, участники которых живут и учатся в Московской области.

«КВН – это уникальное средство развития творчества, просвещения, эстетического воспитания и организации продуктивного досуга молодежи. КВН - это игра, в которой участвуют умные, веселые и находчивые люди. В предстоящих играх одной восьмой финала подмосковной лиги примут участие 16 команд из разных городов Московской области. Затем в течение года пройдут игры одной четвертой финала и полуфиналы», - сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

По ее словам, финал региональной подмосковной лиги Международного союза КВН состоится в декабре. Кроме того, в сентябре пройдет традиционный Кубок губернатора Московской области по КВН, учрежденный по просьбам студентов Подмосковья.