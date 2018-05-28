РИАМО - 28 мая. В Подмосковье стартовал третий сезон общероссийского проекта «Танцуй в парках», в его открытии приняли участие сотни пар, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«На протяжении летних месяцев в парке культуры и отдыха имени Льва Толстого в Химках будет проходить семейный спортивный фестиваль «Уроки акробатического рок-н-ролла и буги-вуги», который в минувшем году посетило более 1,5 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Каждые выходные на нескольких площадках опытные спортсмены и тренеры будут ждать гостей разного возраста, чтобы научить их танцам. Главная зона расположена в центре парка на Фестивальной площади, на которой смонтирована сцена.

Помимо этого, для выступления спортсменов акробатического рок-н-ролла и буги-вуги положено специализированное покрытие, установлено профессиональное звуковое и световое оборудование. С другого конца центральной аллеи парка расположилась детская зона, где специалисты фитнес-клубов провели танцевальные занятия для малышей под рок-н-ролл.

«Данный проект Московская область проводит совместно с Федерацией акробатического рок-н-ролла. Акция «Танцуй в парках» в нашем регионе проходит уже в третий раз, что говорит о ее популярности и востребованности среди населения. С каждым годом все больше людей приходит в парк, демонстрируя заинтересованность в этом проекте. Не сомневаюсь, что интерес будет только усиливаться», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.