РИАМО - 28 мая. Арбитражный суд города Москвы поддержал решение подмосковного управления ФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Автоспецмаш» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее в управление поступило обращение от МП «Химкиэлектротранс» о внесении сведений в отношении ООО «Автоспецмаш» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по ремонту транспортного средства МАЗ.

«По результатам рассмотрения обращения Московское областное УФАС России признало действия ООО не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП. Не согласившись с указанным решением, ООО «Автоспецмаш» обратилось в суд», - говорится в сообщении.

Арбитражный суд города Москвы отказал фирме в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.