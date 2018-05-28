РИАМО - 28 мая. Подмосковный Звенигород стал победителем всероссийского конкурса «Торговля России 2018» в номинации «Лучший торговый город», говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

В министерстве промышленности и торговли РФ подвели итоги конкурса «Торговля России 2018». Конкурс проводился по следующим номинациям: «Лучший торговый город», «Лучшая торговая улица», «Лучший нестационарный торговый объект», «Лучшая ярмарка», «Лучший розничный рынок», «Лучший мобильный торговый объект», «Лучший несетевой магазин».

«В конкурсе приняли участие администрации муниципальных образований и хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность. Предприниматели Московской области заняли призовые места почти в каждой из представленных номинаций», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он уточнил, что победителем в номинации «Лучший торговый город» стал Звенигород.

«В номинации «Лучший нестационарный торговый объект» от Московской области победили «Подмосковный фермер» (ИП «Гаврилов, Д. А.», Дрезна), «Пресса» (ООО «Почитай», Мытищи), «Булочная» («Каравай-СВ», Балашиха), а также в номинации «Лучшая ярмарка» призовое место заняла социальная ярмарка «Ценопад» (Мытищи)», - добавил Посаженников.

По его словам, церемония награждения победителей пройдет в торжественной обстановке на ключевом отраслевом мероприятии для розничной торговли в стране — Неделе российского ритейла.