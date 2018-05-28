РИАМО – 28 мая. Экономист Сергей Хестанов заявил, что повышение НДС до 20% является эффективным методом пополнить бюджет, но может негативно сказаться на представителях малого бизнеса.

Правительство может повысить НДС с 18% до 20%. Это может принести бюджету около 2 триллионов рублей за шесть лет. Повышение налога на добавленную стоимость необходимо, чтобы найти деньги на выполнение нового майского указа Владимира Путина. На это не хватает 8 триллионов рублей.

«Из всех налогов наиболее эффективно собирается НДС. Повышение этого налога дает максимальный эффект. Это главный фактор. Почему анонсированное повышение является весьма и весьма вероятным», - сказал Хестанов в эфире Радио «Комсомольская правда».

По его словам, каких-либо других способов эффективно пополнить бюджет нет, поэтому из реалистичных мер, скорее всего, будет осуществлена именно эта.

«Естественно, это немного разгонит инфляцию и некоторые бизнесы с небольшой рентабельностью либо уйдут в тень, либо будут вынуждены закрыться», - считает эксперт.

Владимир Путин 7 мая подписал указ, который содержит национальные приоритеты на ближайшие шесть лет. Правительство должно разработать меры, которые позволят ускорить рост экономики до темпов выше среднемировых, увеличить производительность труда, обеспечить рост инвестиций, а также увеличить продолжительность жизни до 78 лет. На выполнение указа потребуется 25 триллионов рублей, 8 триллионов из которых правительству предстоит найти.