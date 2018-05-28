РИАМО - 28 мая. Специалисты посоветовали жителям Подмосковья во время отдыха на природе смотреть под ноги, чтобы избежать укусов змеи, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

В Московской области обитает четыре вида змей и все они занесены в Красную книгу. Это два вида неядовитых змей: уж обыкновенный и медянка, а также два вида ядовитых гадюк – гадюка обыкновенная и гадюка Никольского.

«Соблюдение простых правил в лесу позволит вам насладиться природой и отдыхом. Правильно одевайтесь в лес. Не стоит ходить в лес в открытой обуви и в одежде с открытыми ногами и руками», - говорится в сообщении.

Кроме того, необходимо внимательно смотреть под ноги, чтобы вовремя заметить змей и не наступить на них. Следует запомнить, что змеи могут выползать греться на опушки и открытые солнечные места, они также охотятся в невысокой траве.

«Самое главное – всегда смотреть, куда идешь. Змеи нападают только в том случае, когда защищаются. Сейчас, со второй декады мая по вторую декаду июня, у змей начинается брачный период. И если вы увидели змею - отойдите, не подходите близко», - отметил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

Следует помнить, что человек идет в лес в гости. Каждое растение, насекомое или животное – это важные элементы экосистемы, в которой все взаимосвязано. Например, основным источником питания змей являются мыши. Чем меньше гадюк - тем больше мышей, которые являются переносчиками инфекций, подчеркнули в ведомстве.