РИАМО - 28 мая. На территории Рузского городского округа до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию систему раздельного сбора отходов от компании «РТ-Инвест», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Компания «РТ-Инвест», ставшая одним из региональных операторов по обращению с отходами в Подмосковье, планирует ввести систему раздельного сбора отходов на территории Рузского горокруга (входит в Рузский кластер) до конца 2018 года. Система будет предусматривать раздельный сбор отходов на три вида: сухие и чистые, загрязненные (органические) и опасные отходы», – говорится в сообщении.

Собранные отходы будут раздельно переработаны в полезные фракции. Так из сухих и чистых отходов, которые составляют около 40% от поступающего потока ТКО, будет извлечено до 20% полезных фракций, а загрязненные (органические) отходы будут переработаны путем компостирования с размещением «хвостов» на современных полигонах. Опасные отходы будут направлены на специализированные предприятия для дальнейшего обезвреживания.

Группа «РТ-Инвест» стала самым крупным региональным оператором Подмосковья, став победителем в трех кластерах (Сергиево-Посадском, Рузском и Каширском) и взяв под управление более 60% всех отходов области. «РТ-Инвест» приступит к работе в качестве регионального оператора с 1 января 2019 года и планирует ввести систему раздельного сбора отходов на всех вверенных территориях. Пилотной территорией по раздельному сбору станет Рузский горокруг.

«Привитие культуры раздельного сбора в среднем занимает около 10-15 лет, однако новая система по обращению с отходами, включающая в себя функционал регионального оператора, позволит сократить этот путь. Уже сейчас население Подмосковья готово сортировать отходы, однако не в каждом районе есть соответствующая инфраструктура. Мы сделаем так, чтобы система была максимально простой и удобной для местных жителей и рассчитываем на ответственный подход с их стороны», – отметил заместитель гендиректора АО «РТ-Инвест» Игорь Пикалов.

Кроме того, «РТ-Инвест» начал разработку собственного мобильного приложения для контроля за сбором и перемещением отходов. С помощью приложения все жители региона смогут лично контролировать соблюдение раздельного сбора и транспортирования отходов. В случае если замечены какие-либо нарушения в ходе транспортирования отходов, любой человек сможет сделать фотографию и направить ее региональному оператору.

Таким образом, будет реализован принцип общественного контроля, что позволит вовлечь максимальное количество неравнодушных людей к теме качественного подхода к обращению с отходами. На территории Рузского кластера будет построен современный мусороперерабатывающий комплекс «Храброво» под управлением «РТ-Инвест», который заработает в начале 2019 года.

Он будет включать в себя автоматическую линию сортировки отходов, комплекс по компостированию пищевых отходов и площадку для размещения «хвостов» сортировки. Внедрение раздельного сбора увеличит качественные и количественные параметры работы комплекса, а также сведет к минимуму размещение отходов на существующих полигонах.