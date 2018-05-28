РИАМО - 28 мая. Главгосстройнадзор Московской области проводит проверку хода реконструкции завода по производству косметики в подмосковном Наро-Фоминске, объект планируют достроить к концу текущего года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит первую плановую проверку реконструкции и технического перевооружения нескольких участков завода по производству косметики в поселке Новая Ольховка.

«В настоящее время на объекте ведется демонтаж полов и систем инженерных сетей в зоне весовой, демонтаж систем вентиляции и отопления склада ингредиентов. Реконструкция объекта ведется в соответствии с графиком работ», – сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Функциональное назначение объекта – производство парфюмерно-косметической продукции AVON. Проект реконструкции включает в себя устройство помещений в пределах существующего производственно-складского здания. На объекте будет обустроен участок взвешивания и дозирования ингредиентов, склад хранения ингредиентов и компонентов, цех смешивания, а также ряд административных и вспомогательных помещений.

Предусмотрено восстановление благоустройства и озеленение территории. Общая площадь трехэтажного здания – 25 629 квадратных метров.

«Проверка на объекте завершится 31 мая. Планируемый срок завершения работ – IV квартал 2018 года», – уточняется в материале.