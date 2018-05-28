РИАМО - 28 мая. Присвоение Москве статуса города-курорта позволит развиваться отдаленным от центра районам столицы, а также позволит увеличить доходы от притока туристов, сообщил РИАМО в понедельник москвовед, историк Андрей Тутушкин.

Предложение присвоить Москве статус города-курорта ранее озвучил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. По его мнению, проведение в столице чемпионата мира по футболу доказывает оздоровительную специализацию города. Также парламентарий видит потенциал в Москве-реке как в природной зоне отдыха.

«С точки зрения развития инфраструктуры это гораздо более осуществимо, чем раньше. Несмотря на отсутствие моря, в Москве появляются канатные дороги, спортивные комплексы, благоустраиваются набережные», - сказал Тутушкин.

По его словам, присвоение Москве статуса города-курорта принесет пользу не только туристам, но и жителям, поскольку инфраструктура отдаленных районов столицы будет улучшаться. Это необходимо для поселения большого количества людей в связи с увеличением притока туристов.

Кроме того, считает Тутушкин, благодаря новому статусу в Москве сильно возрастут доходы городского бюджета от туристической сферы.