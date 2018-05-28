РИАМО - 28 мая. Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства центра производства косметической продукции в Дмитровском городском округе Подмосковья, объект достроят в III квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области завершил очередную проверку хода строительства центра производства косметической продукции и логистики, возводимого в поселке Рыбное.

«В настоящее время на объекте начата установка первых технологических линий производства, ведутся отделочные работы и пуско-наладка инженерных систем. Возведение комплекса ведется в соответствии с графиком работ», – сообщил руководитель Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Общая площадь объекта – 9 788 квадратных метров. Проектом предусмотрено реконструкция существующего двухэтажного здания с надстройкой третьего этажа – производственного корпуса с административно-хозяйственными помещениями, а также строительство инженерного корпуса, контрольно-пропускного пункта, здания котельной и других объектов инженерной инфраструктуры.

Центр производства косметической продукции и логистики предназначен для производства широкого ассортимента косметической продукции, годовой выпуск которой составит 85,65 тысячи тонн.

«После ввода объекта в эксплуатацию будет обеспечено 172 новых рабочих места в смену. Планируемый срок завершения работ – третий квартал 2018 года», – добавляется в сообщении.